Smart devient « Big »

Si Smart vous fait toujours penser à des mini-citadines, il va falloir revoir votre jugement. Après le SUV #1, qui mesure déjà 4,27 m de long (comme un Peugeot 2008), la marque, qui appartient à 50% au constructeur chinois Geely, vient de dévoiler le Smart #3. Un SUV de 4,44 m de long (la taille d’un Peugeot 3008). L’évolution est donc comparable à celle de Mini, avec son gros Countryman.

Jusqu’à 400 ch !

On sait déjà que le Smart #3 développera 272 ch, et même 400 ch dans sa variante Brabus équipée de deux moteurs électriques. En toute logique, il devrait reprendre les batteries (66 kWh) de son petit frère pour une autonomie maximale de plus de 400 km.