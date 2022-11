Le toit d’Élizabeth a été arraché pendant la tempête Eunice: «J’y ai investi tout ce que j’avais, et depuis février, je n’ai plus rien»

La tempête avait surtout frappé fort en Angleterre, avec des vents de près de 200 km/h. Outre-manche, une rafale de 196 km/h a été enregistrée sur l’île de Wight, du jamais vu, tandis que d’autres ont été mesurées à plus de 110 km/h dans les terres, y compris à l’aéroport de Londres Heathrow.

Son immeuble est recouvert de bâches et de plastique depuis février. Malheureusement, elle n’est pas la seule à vivre un enfer depuis cette date.

Le Manchester Evening News relate ses propos : « Je suis désemparée, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas vous dire à quel point c’est horrible de ne pas avoir d’espace à soi et de se sentir complètement impuissante. C’était ma première maison. J’y ai investi tout ce que j’avais, mais maintenant je n’ai plus rien. »

Près de neuf mois après la tempête, Elizabeth souhaite désespérément rentrer chez elle, mais elle se trouve désormais dans un logement temporaire. La toiture présentait des « défauts inhérents » ce qui signifie que les locataires ne peuvent pas faire appel à l’assurance et devront payer les réparations eux-mêmes. On parle de plus de 300.000 euros.

Les services de gestion immobilière Firstport, qui gèrent l’immeuble, ont déclaré qu’ils étaient « vraiment désolés » de la situation. Des problèmes de gestions semblent se dessiner au regard d’inspections non effectuées.