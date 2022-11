De grands talents belges du jazz réuni à Bruxelles: Stéphane Mercier et Belgian Jazz All Stars sur scène pour un concert exceptionnel

Après l’énorme succès au Tournai Jazz Festival du concert de Stéphane Mercier réunissant la plupart des partenaires de duo qui avaient participé à son disque Duology, mais cette fois-ci dans des morceaux à géométrie variable, le saxophoniste belge réitère avec l’album Mixology live, en réinvitant une majorité de ces musiciens de jazz belges de renommée mondiale. D.R.

Parmi les Belgian Jazz All Stars qui rejoignent Stéphane Mercier dans cette nouvelle aventure figurent le chanteur David Linx, les pianistes Charles Loos, Nathalie Loriers et Vincent Bruyninckx ; les guitaristes Jeanfrançois Prins et Paolo Loveri, le multi-instrumentiste Daniel Stockart, les saxophonistes Steven Delannoye et Toine Thys, ainsi que bassiste Nicolas Thys et le batteur légendaire Bruno Castellucci. Cette improbable brochette de talents exceptionnels et de fortes personnalités se livre à des combinaisons très variées d’instrumentations et de styles, avec un seul objectif commun : produire ensemble des moments de musique unique et inoubliable.

Le gratin du jazz Tout ce beau monde se retrouvera donc au Théâtre Marni, à Bruxelles, le 24 novembre, où ils donneront le coup d’envoi de la 8e édition du River Jazz Festival. Cet événement fédérant trois scènes bruxelloises (Marni, Jazz Station et Le Senghor) verra une fois de plus des talents émergents côtoyer des grosses pointures, et des artistes bruxellois, belges et européens se croiser tout au long d’une quinzaine hypnotisante, rythmée par 14 concerts et une exposition.

D.R. Stéphane Mercier et les Belgian All Stars partiront en tournée de promotion de l’album Mixology live l’année prochaine, pour fêter la sortie du projet et célébrer le partage de leur passion pour la musique avec le public. Trois générations Passion, c’est aussi le mot-clé résumant les 30 ans d’existence du label GAM RECORDS. « Une passion pour la musique qui dure depuis trois générations », voilà comment Jeanfrançois Prins décrit sa maison de disques indépendante. « Cela a commencé par mon grand-père paternel, qui avait un magasin de disques et produisait des concerts de jazz dès les années 1930 », raconte-t-il. Son aïeul a notamment produit des disques de Django Reinhardt, le premier jazzman belge à conquérir le monde dans les années ’30-’40. Jeanpierre, le père de Jeanfrançois a hérité de la passion de la musique et du disque (jeune, il fabriquait des plaques de 78 tours), qui a été au centre de sa vie de famille, puisque son épouse, Annemarie Prins a créé et tenu pendant des décennies un magasin de disques spécialisé à Uccle dont la réputation dépassait de loin les frontières de la capitale. C’est elle qui a fondé GAM RECORDS en 1991 et Jeanfrançois en est d’emblée, à 24 ans, devenu le directeur artistique, et en a repris la direction à son retour en Belgique (après 25 ans à New York, dont 20 ans de navette avec Berlin).