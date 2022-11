Ganshoren: le MR et l’Open VLD présenteront une liste commune aux élections communales de 2024

À Ganshoren, comme à Evere, les candidats Open VLD avaient pris l’habitude de présenter une liste commune avec le PS et non avec le parti frère, le MR. En 2024, ce sera terminé à Ganshoren. Le MR et l’Open VLD présenteront une liste commune baptisée Open MR. « Je suis content. Cela faisait plusieurs années que j’échangeais avec l’Open VLD local afin de pouvoir présenter une liste commune. Le départ de René Coppens qui formait un duo avec Michèle Carthé (PS) a permis de faciliter les choses. Ils ont été la preuve que l’amitié en politique, cela existe aussi. Mais nous avons pu aussi montrer que nos propositions étaient crédibles dans un exécutif avec notamment une diminution de l’IPP », souligne Stéphane Obeid, actuel échevin du Budget à Ganshoren. Depuis 30 ans, le MR et l’Open VLD étaient séparés au niveau communal. L’Open VLD avait pris l’habitude de se présenter sur la liste de l’ancienne bourgmestre Michèle Carthé.

Lors d’une AG vendredi soir, les sections locales du MR et de l’Open VLD ont acté cette décision de faire une liste commune. Elle sera emmenée par Stéphane Obeid. L’annonce d’Alexia Bertrand de rejoindre l’Open VLD et de devenir secrétaire État sans prévenir ses collègues du MR n’aura pas eu d’incidence sur cette décision. « Le rififi entre les libéraux au niveau fédéral n’a pas d’impact sur les relations entre les libéraux au niveau régional ou local », précise Stéphane Obeid. « Je salue ce rapprochement. 2024 sera une année capitale sur le plan électoral et les libéraux en rangs serrés pour défendre un projet ambitieux à la fois sur le plan communal et régional », assure David Leisterh, président région du MR à Bruxelles