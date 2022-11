«Star Academy»: Tiana révèle ce qui lui a le plus manqué lors de l’aventure et c’est assez étonnant

Ce samedi soir, c’est Tiana et Chris qui ont été éliminés, aux portes de la finale de la « Star Academy ». Et oui, c’est déjà la dernière semaine que Léa, Anisha, Enola et Louis passent au château de Dammarie-les-Lys. Ce 26 novembre, dès 22h sur TF1, nous suivrons les dernières prestations des académiciens. On vous rassure l’émission reviendra en 2023, sur une plus longue durée, cette fois.

La benjamine du programme est tout de même fière de son parcours. Selon ses professeurs, c’est une des élèves qui a eu la plus grande marche de progression, avec Louis.