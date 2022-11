«Comme dans toutes les familles, des divergences peuvent survenir»: MR et Open VLD calment le jeu après les tensions du week-end via une déclaration commune

« Le MR et l’Open VLD entretiennent des relations fortes et solides. Nous l’avons rappelé lors des 175 ans du parti libéral il y a un an. Ces dernières semaines, des dossiers d’actualité ont mis une certaine pression sur la famille libérale », écrivent MR et Open VLD ce mardi dans un communiqué commun.

Ce vendredi, Alexia Bertrand a quitté son poste au MR pour succéder à Eva De Bleeker au poste de secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs et, est, dans le même temps, passée du côté de l’Open VLD. Un « transfert » entre libéraux qui a fait couler beaucoup d’encre et provoqué quelques tensions.