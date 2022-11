Paul Magnette en chaussettes contre la mucoviscidose: 180 bourgmestres belges participent à cette action

Cette maladie, toujours incurable aujourd’hui, exerce un impact important sur la vie quotidienne des personnes atteintes de muco. La plupart d’entre elles ont une capacité pulmonaire gravement diminuée à cause d'infections et d'inflammations pulmonaires récurrentes. Elles souffrent aussi souvent de graves problèmes digestifs.

Un meilleur traitement permet petit à petit d’augmenter l’espérance de vie des personnes atteintes de mucoviscidose et les aide à rester actives plus longtemps. Ce qui n’empêche pas un grand nombre de patients de décéder bien trop tôt. Lever des fonds en faveur de la recherche scientifique est donc plus que jamais d’actualité.

« L’objectif du traitement actuel est de prévenir, de ralentir et d’alléger les symptômes de la maladie, mais cela coûte énormément de temps, d’énergie et d’argent aux patients. La recherche scientifique, en vue de mettre au point des traitements plus efficaces et à terme de guérir la mucoviscidose, est donc d’importance fondamentale. La recherche permet aux personnes touchées par la maladie de connaître une vie meilleure et plus longue. Avec notre campagne ‘mucosocks’, nous soutenons la recherche contre la mucoviscidose avec l’espoir de vaincre un jour définitivement la maladie. », déclare Stefan Joris, directeur de l’Association Muco.