La gare des bus de Mouscron a disparu du paysage (vidéos)

Depuis plusieurs mois, des travaux préparatoires au vaste chantier de la gare sont en cours. En effet, d’ici la fin de l’année 2023, le quartier de la gare va complètement changer d’aspect : une passerelle piétonne reliant la place Alphonse et Antoine Motte à la place de la Gare sera érigée. On y prévoit un accès par escaliers, ainsi qu’un accès pour les personnes à mobilité réduite grâce à des ascenseurs. Cette passerelle facilitera l’accès au quartier de la gare par Luingne, puisque les piétons sont pour l’instant obligés de faire un détour par le pont Saint-Thérèse.

Il y a un mois, des travaux débutaient, notamment à l’arrière de la gare. De l’autre côté, il y a un mois également, les quais de la gare des bus déménageaient devant le bâtiment de la gare. Et pour cause, ce lundi, l’auvent qui abritait, jusqu’à présent, la gare des bus a été démolie. Un travail qui a certainement impressionné les passants, vu la taille de celui-ci. « Cette gare des bus était présente dans le paysage mouscronnois depuis très longtemps. C’est une image de Mouscron qui va changer », souligne Marie-Hélène Vanelstraete, échevine en charge de la Mobilité et des Voiries.