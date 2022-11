La commune d’Houffalize cherche un investisseur pour le camping du Viaduc: «Il n’a jamais été question de laisser les résidents en plant»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un page se tourne pour le camping du Viaduc à Houffalize. Il y a quelques jours, les résidents ont reçu un courrier les informant que le gérant actuel cesserait ses activités au 31 décembre. « Nous venons passer nos vacances et nos week-ends ici très régulièrement depuis 20 ans. On paye l’emplacement jusqu’à la fin du mois de décembre. Mais après ? Les résidents sont dans l’incertitude la plus totale », explique une résidente originaire du sud des Pays-Bas.