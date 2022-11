«Construire un hôpital à Jemappes n’a aucun sens, faisons-le plutôt à Géothermia», insiste Jacqueline Galant (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

de videos

En décembre 2021, le bourgmestre de Mons et des responsables d’hôpitaux de la région annonçaient la construction de deux nouveaux établissements. Constitué en juin 2021, le réseau Helora prévoit de s’implanter à Jemappes, regroupant les hôpitaux Ambroise Paré et Saint-Joseph, et de reconstruire, sur site, l’hôpital de Warquignies. « Le futur grand hôpital de Mons sera jemappien ! », annonçait le maïeur Nicolas Martin, invoquant la proximité avec les communes boraines, « un atout indéniable pour développer une offre de soins qualitative et facilement accessible ». Le site visé – d’une superficie de 18,7 hectares – se situe en effet sur l’avenue Wilson, à l’entrée de Jemappes en venant de Mons, et donc près de l’autoroute.

Lire aussi> nouvel-hopital-jemappes-les-batiments-actuels-de-nos-hopitaux-seront-reaffectes

Si la députée-bourgmestre de Jurbise applaudit le projet de fusion entre les hôpitaux, Jacqueline Galant n’approuve par contre absolument pas la localisation. Tout d’abord, la députée wallonne MR pointe les expropriations « d’une série de commerces qui marchent ». Sans compter les problèmes de mobilité déjà existants pour accéder à Jemappes.

A l’avenir, Ambroise Paré et Saint-Joseph seront fusionnés. - E.G.

Bref, pour elle, ce choix est une hérésie !