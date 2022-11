La police fédérale met tous les Belges en garde: «Attention, c’est un piège!» (photo)

Via le site Safe On Web, la police fédérale met en garde contre de faux mails envoyés au nom de my e-box. « De milliers de plaintes nous sont parvenues concernant de faux mails envoyés au nom de My e-Box cette semaine. Le mail vous informe que vous avez reçu plusieurs messages dans votre e-Box afin de vous inciter à les consulter. Attention, c’est un piège », écrient les autorités.

Comment repérer les faux mails ?

Lisez attentivement le mail et regardez s’il y a des fautes d’orthographe. La présence d’erreurs indique souvent qu’il s’agit d’une arnaque.