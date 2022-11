Anéanti par la mort de sa sœur, il met le feu à sa voiture en étant au volant à Sart: gravement brûlé, le Verviétois est décédé

Ce lundi matin, plus de 3 semaines après avoir tenté de s’immoler par le feu au volant de sa voiture, Benjamin est décédé des suites de ses blessures. Il avait été sorti de son véhicule par des voisins dans un état grave, fortement brûlé. Il n’a finalement pas survécu. « Il sera enfin apaisé » commente une personne qui l’a connu.

C’est que, depuis le décès de sa sœur voici un an à Sart, le Verviétois n’était plus vraiment lui-même. Il lui manquait des réponses concernant son décès et celles-ci ne cessaient de la tarauder. « Je veux savoir de quoi elle est morte » disait-il encore dans une vidéo qu’il a faite et diffusée sur les réseaux sociaux avant de commettre l’irréparable.