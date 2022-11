Eva De Bleeker remplacée par Alexia Bertrand: le MR et l’Open Vld calment le jeu, «dans toutes les familles, des divergences peuvent survenir»

« Le MR et l’Open Vld entretiennent des relations fortes et solides », ont déclaré les deux partis. « Comme dans toutes les familles, des divergences peuvent survenir. Mais celles-ci ne peuvent remettre en cause notre ciment commun : la défense d’un projet libéral pour une Belgique de liberté et de progrès. » « Ces dernières semaines, des dossiers d’actualité ont mis une certaine pression sur la famille libérale », reconnaissent le MR et l’Open Vld. Certaines critiques entendues au parlement par exemple à propos du dossier nucléaire ou celui du policier tué à Schaerbeek ont ainsi été mal vécues du côté flamand. Et du côté francophone, le sentiment d’un isolement dans la majorité domine alors que les deux partis libéraux devraient être unis dans une série de dossiers où ils défendent des positions semblables.

Une meilleure coordination Les deux présidents, Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert, « prendront l’initiative afin de permettre la coordination de notre action sur les dossiers socio-économiques et budgétaires importants à venir comme par exemple la lutte contre les pièges à l’emploi dans le cadre de l’enveloppe bien-être, le développement de notre taux d’emploi, une fiscalité moins lourde dans un cadre budgétaire assaini et la sécurité de notre approvisionnement énergétique ». Cette coordination passera par des réunions communes auxquelles seront associés les parlementaires et les ministres afin d’éviter les incompréhensions.