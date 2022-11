Le décès de la Buvrinnoise Mélanie Delhaye, animatrice de Classic 21, laisse un vide chez Indigo: «C’était quelqu’un de rassembleur»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mélanie Delhaye, c’était la voix off d’émissions comme « La Mémoire des rues » sur Antenne Centre ou celle des petits matins, le week-end sur Classic 21. C’était aussi celle qui, depuis une petite vingtaine d’années, était chargée de communication pour l’asbl louviéroise Centre Indigo, principalement connue par les organisations de la Maison des Jeunes. Elle y avait stoppé ses activités depuis mai dernier pour cause de maladie. Après son combat qu’elle a mené d’une manière on ne peut plus digne, elle s’est malheureusement éteinte ce samedi 19 novembre.