90.000 mégots de cigarettes récoltés par Farciennes depuis le printemps 2020: ils ont été recyclés en cendriers de poche

Farciennes, 11.250 habitants, a pris le taureau par les cornes dès 2020… L’idée avait germé au détour d’un grand nettoyage de printemps organisé par BeWapp, où sans surprise les mégots faisaient partie des déchets prédominants. Ce constat a incité la commune à réagir. Et l’action a pris la forme d’un partenariat avec une jeune société bruxelloise pour recycler ce méga polluant. We Circular récolte, trie et recycle les mégots. Ils sont transformés, et cela ne s’invente pas, en cendriers de poche ! Ces derniers sont distribués gratuitement lors de campagnes de sensibilisation.

Dans les lieux stratégiques. - C.H.

Juste avant le confinement, 18 cendriers spécifiques ont été installés aux endroits stratégiques de la commune de Farciennes.