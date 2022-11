Des supporters responsables de l’attaque au RFB? L’enquête avance, une cellule d’aide psychologique est proposée aux jeunes victimes de Boussu

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vitres brisées, porte cassée, un scooter endommagé... Et surtout, des enfants terrorisés. Un souper était organisé pour les enfants des équipes U12 et U13 du club borain quand les hooligans ont débarqué. Une quinzaine d’individus cagoulés et armés de battes de baseball.