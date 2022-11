Un jeune homme décède dans un accident ce lundi à Gosselies: il a perdu le contrôle de son scooter et a percuté un véhicule stationné

Encore un dramatique accident de la route... Le drame a eu lieu ce lundi en milieu d’après-midi à la rue Franklin Roosevelt à Gosselies. Il était 14h30 lorsqu’un jeune homme, pour des raisons encore inconnues, a perdu le contrôle de son véhicule. Il conduisait un scooter, a dévié sur la droite et a percuté violemment l’arrière d’un véhicule de chantier en stationnement. Dans l’élan, le scooter a continué sa course et s’est arreté une trentaine de mètres plus loin.

