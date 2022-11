Edito : Trump serait-il finalement venu près de Bastogne ?

Donc, et sans déformer les propos du bourgmestre, un peu moins de 800 personnes, en âge de s’exprimer, sont opposées à la fusion et le reste est pour (ceux qui sont restés à la maison) et même très pour (ceux qui ont fait le déplacement). Comme depuis le début du projet de fusion, pas de place à la discussion… Et ici même pas de place à l’interprétation. Une vision binaire et inquiétante pour la démocratie.

Non. Inutile de perdre du temps en palabres et prises de tête inutiles. A Bertogne, on préfère se faciliter la vie en prenant les chiffres et en leur donnant la vision voulue. Une belle économie de temps et d’énergie. En 2019, on se demandait si Donald Trump allait se déplacer chez nous pour célébrer les 75 ans de la bataille des Ardennes. Ce ne fut pas le cas. Mais trois ans plus tard, il semble que son esprit d’analyse ait traversé l’océan Atlantique pour arriver jusqu’en Ardenne…