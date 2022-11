EDITO - Mondial au Qatar: le carton jaune ou la prison...

Les propos tenus samedi par le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour défendre le Mondial au Qatar, relevaient déjà de l’aveuglement et de l’arrogance totale. Une conférence de presse complètement surréaliste où le patron du foot mondial s’est autoproclamé représentant de toutes les minorités, comme s’il suffisait de quelques secondes d’une mise en scène mensongère pour effacer tous les problèmes posés par l’organisation de cette Coupe du monde au Qatar. Infantino a même réussi à accuser de tous les maux les Occidentaux pour justifier l’esclavagisme, la mort de milliers de migrants dans la construction des stades qataris et la négation des droits humains et des diversités. Dans cette cérémonie d’ouverture qui dégoulinait d’hypocrisie, il fallait bien regarder pour trouver la trace d’une présence féminine…

Mais cette longue chaîne des horreurs de la FIFA s’est poursuivie sur le terrain. Elle a menacé les équipes qui oseraient porter le brassard « One love », symbole de lutte contre toute forme de discrimination. Toute violation entraînerait une amende mais aussi une carte jaune au capitaine de l’équipe. Une sanction sportive clairement disproportionnée mais qui a suffi à faire reculer les sept pays européens (dont la Belgique). On peut comprendre la prudence de nos joueurs. Mais que représente une hypothétique carte jaune contre les lourdes menaces et sanctions (arrestation, emprisonnement, voire pire) que risquent les joueurs de l’équipe d’Iran. Hier, les Iraniens ont perdu sur le terrain contre l’Angleterre. Mais en refusant de chanter leur hymne en signe de protestation contre les violences de leur régime, après avoir régulièrement dénoncé ces exactions, les Iraniens ont démontré qu’ils avaient plus de courage que tous les autres joueurs de ce Mondial.