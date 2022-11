Fanny décède après un dramatique accident de vélo à Bruxelles: plus de 200 cyclistes ont accompagné le cortège funèbre

L’enterrement de Fanny Moreau a eu lieu ce lundi. De nombreux amis et cyclistes étaient présents pour rendre un dernier hommage à la Boitsfortoise. Plus de 200 vélos étaient réunis place Gilson pour accompagner celle qui travaillait chez Pro Vélo. La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), ainsi que les échevines de la Mobilité de Koekelberg et Anderlecht étaient présentes, comme le rapporte la DH. Fanny avait travaillé comme cheffe de cabinet chez Ecolo/Groen à Anderlecht avant Pro Vélo.

Lire aussi> Dramatique accident à Bruxelles: une cycliste de 32 ans mortellement percutée par un tram de la Stib

de videos

Vélo-cargo

Symbole, le corps de cette passionnée de vélo a été transporté en vélo-cargo aménagé pour le transport du cercueil.

Fanny était décédée sur place le 10 novembre dernier. L’accident impliquait un tram de la ligne 7 et avait eu lieu à hauteur de l’arrêt Cambre-Etoile. « La cycliste circulait à droite du site propre du tram (dans la même direction que le tram qui l’a percutée) lorsqu’elle est montée sur le site propre du tram pour tourner à gauche, sans indiquer son intention de tourner à gauche (par un geste du bras), à hauteur du passage pour piétons (dont le feu était alors au rouge). Le conducteur de tram arrivait à sa hauteur (dans la même direction que la cycliste) et il avait klaxonné comme à l’accoutumée pour faire en sorte que les automobilistes voulant lui couper la route pour tourner à gauche le laissent passer. Le conducteur du tram avait bien vu la cycliste et il a cru qu’elle allait s’arrêter avant de poursuivre sa route (tout droit) parce qu’elle freinait. Il ne s’attendait pas à ce qu’elle freine pour monter sur son site propre et tourner à gauche. La cycliste s’est ensuite arrêtée inopinément sur sa partie du site propre entre les rails de son tram, vraisemblablement pour céder le passage au tram qui redémarrait, en face d’elle, dans la direction inverse. Le conducteur du tram a actionné son freinage d’urgence, mais le tram, qui circulait alors à une vitesse de 25 à 30 km / h, a glissé sur ses rails et a percuté la victime par l’arrière. La victime a été projetée en avant et elle est décédée quelques instants plus tard. Les secours ont bien tenté de la réanimer, mais, malheureusement, sans résultat », nous avait témoigné une personne sur place au moment des faits.