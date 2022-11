La maison de l’horreur à Anderlues: «La prison n’est pas une solution», affirment les derniers plaideurs qui dénoncent l’état d’insalubrité de la prison de Mons

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Frédéric De Puyt a été reconnu coupable de torture, de traitements inhumains et dégradants, à l’instar de Laurent Dramaix, de Marie-Hélène Bartel et de Rémy Van Mieghem. Mais à la différence de ces trois-là, De Puyt n’arrive dans le huis clos de la rue Saint-Médard à Anderlues qu’à partir de mars 2019. Là où les autres accusés ont maltraité Camille et Christian depuis 2017, la participation de Frédéric de Puyt ne court que sur les deux derniers mois, en mars et avril 2019.

Moins que les autres…

« Il a participé au jeu des pièces, en lançant des boulons, des pièces ou des piles dans la bouche des victimes, il a demandé à son fils de filmer des scènes épouvantables le 31 mars 2019 et il a participé à la mise à feu du 12 avril 2019. C’est très grave mais c’est moins que les autres », a précisé son conseil Me Michel Bouchat.