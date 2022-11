Le virus de la grippe aviaire touche Soignies: chasse suspendue, volaille confinée

Les territoires de chasse concernés sont obligés de prendre les dispositions pour le ramassage et l’évacuation des faisans morts, sur base du Décret relatif aux déchets en Wallonie ;

Afin d’éviter la dispersion des animaux, la chasse est suspendue pour une période de 4 semaines (jusqu’au 16 décembre 2022) via arrêté du Gouvernement wallon dans un rayon de 3km autour du spot de contamination ;

Une surveillance spécifique du terrain concerné sera entreprise par le SPW-ARNE dans un rayon de 3 km afin de suivre le déplacement des faisans malades et la contamination de la faune sauvage par ce foyer de virus de grippe aviaire ;

Pour rappel, tous les détenteurs de volailles doivent confiner ou protéger (avec un filet) leurs animaux. Cela vaut également pour les particuliers qui, par exemple, ont un poulailler. Cette mesure permet d’éviter les contacts avec les volatiles contaminés, qui pourraient transmettre le virus. Il faut, si possible, mettre les abreuvoirs et les mangeoires à l'intérieur ou, si ce n’est pas possible, protéger le parcours extérieur avec un filet.

Contactez le 1718

Tout signalement d’animaux morts dans la faune sauvage peut être renseigné au 1718 (« tapez 2 », signalement d’un incident en lien avec l’environnement). Il s'agit d'un numéro vert de la Wallonie. Ce service fera ensuite suivre l’information auprès des services compétents de la Région.

Si une augmentation de la mortalité ou la présence d'autres symptômes liés à la maladie est observée chez les volatiles sur site privé, les particuliers doivent contacter immédiatement leur vétérinaire.

Toutefois, le risque des contamination des élevages voisins est limité. L’AFSCA informera individuellement les éleveurs présents dans la zone d’interdiction de chasse afin de renforcer leur vigilance.