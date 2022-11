Vers un traitement spécifique pour la taxation des camping-cars en Wallonie

Pour rappel, le décret sur un impôt plus juste, porté à l’origine par Jean-Luc Crucke alors ministre du Budget, a conduit à une explosion du montant des taxes de mise en circulation et des taxes de circulation imposées aux propriétaires de camping-car, ce que dénoncent les associations d’utilisateurs, soutenues entre autres par Les Engagés.

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu, début novembre, une rencontre entre le ministre et la fédération BCCMA (Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association), qui défend les intérêts des constructeurs et des importateurs de véhicules de loisirs en Belgique. «La discussion fut très intéressante. Les volets tant techniques qu’économiques qui reflètent la réalité du secteur ont pu être développés, et mettent en avant un marché loin d’être anecdotique», a expliqué ce lundi le ministre Dolimont.