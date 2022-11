Thomas Doesselaere, 16e suppléant chez Ecolo-Groen à Saint-Josse va devenir conseiller communal

Surprise pour Thomas Doesselaere. 16e suppléant chez Ecolo-Groen, il va bientôt prendre part au conseil communal de Saint-Josse. Cet ingénieur a obtenu 196 voix de préférence lors des dernières élections. Selon la RTBF, le candidat va prêter serment pour devenir conseiller communal.

Les verts ont obtenu 9 sièges au conseil communal en 2018 et représentent le premier groupe de l’opposition (13 mandats avec le CPAS sur 29 candidats). Sur les 9 élus, 3 (Ahmed Mouhssin, secrétaire de la locale et député régional, Kenan Aydogan et Veerle Vandenabeele) n’ont pas siégé ou été jusqu’au bout du mandat.