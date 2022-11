Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La crise énergétique force à la transition. « Binche doit passer plus rapidement au vert » résume le député-bourgmestre PS de Binche Laurent Devin. « La Ville veut donner aux citoyens la possibilité de tester de nouveaux modes de vie dès à présent, parce que nous ne pourrons plus vivre « comme avant ». L’administration communale et ses services veulent être le creuset de ce changement et donner l’exemple en développant plusieurs projets ».