Une petite ville du sud de l’Italie offre 25.000 euros à quiconque souhaite s’y installer: «Le village possède une architecture et un art magnifiques, mais il se vide lentement»

Vous voulez partir loin, là où il fait beau et chaud, à un prix raisonnable ? C’est désormais un peu plus réalisable grâce à ce coup de com’ réalisé par la ville de Presicce, en Italie. Cette petite bourgade balnéaire se situe dans les pouilles, dans l’extrême sud du talon, plus communément appelé Salento par les locaux.

Selon CNN, la ville de Presicce tente d’attirer les visiteurs pour essayer d’accueillir de la diversité et les nouveaux visages. Le « sindaco », (comprenez bourgmestre) Alfredo Palese a déclaré : « Il y a beaucoup de maisons vides dans le centre historique construites avant 1991 que nous aimerions voir revivre avec de nouveaux résidents. »