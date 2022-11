Enduro: Antoine Magain champion d’Espagne

Deux semaines après son titre de champion de Belgique, Antoine Magain a décroché ce week-end le championnat d’Espagne d’enduro (E1) lors de la finale disputée dans la région de Saint-Jacques-de-Compostelle ce dimanche. Le Nismois, en tête du général avant cette dernière course, s’est même offert la victoire dans cette ultime manche, dans sa catégorie, et termine second au scratch. Désormais au repos, Magain visera encore mieux sur la scène mondiale en 2023, toujours avec l’équipe Sherco.