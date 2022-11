Aurélien Brabant, bourgmestre de Pecq, participe à l’opération #mucosocks contre la mucoviscidose

Avec sa campagne nationale Mucoweek et la vente de #mucosocks, l’association désire attirer l’attention sur la mucoviscidose, la plus courante des maladies génétiques graves en Belgique. Pas moins de 180 bourgmestres y participent, et ont accepté de donner un petit coup de pouce, ou plutôt d’orteils, en portant les chaussettes muco en guise de soutien aux plus de 1.300 Belges touchés par cette maladie. Comme le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, ou la bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter, qui ont enfilé une paire de #mucosocks lors de leur rencontre avec une citoyenne atteinte de mucoviscidose.

Dans la région, Aurélien Brabant a notamment accepté de jouer le jeu. Le mayeur pecquois s’est ainsi illustré en s’affichant avec sa chouette paire de #mucosocks. « Une manière de soutenir les 1.362 personnes qui se battent quotidiennement contre la muco », explique-t-on du côté de l’Association Muco.

La mucoviscidose est la plus courante des maladies génétiques graves en Belgique. « Cette maladie, toujours incurable aujourd’hui, exerce un impact important sur la vie quotidienne des personnes atteintes de muco. La plupart d’entre elles ont une capacité pulmonaire gravement diminuée à cause d’infections et d’inflammations pulmonaires récurrentes. Elles souffrent aussi souvent de graves problèmes digestifs ».

L'intégralité des bénéfices de la vente de chaussettes, disponibles dès aujourd'hui via www.mucoweek.be, sera consacrée à la recherche contre la mucoviscidose en Belgique. Soutien à la recherche scientifique L'Association Muco s'engage aux côtés des familles, des centres muco et des intervenants médicaux en faveur d'une vie meilleure et plus longue pour les personnes atteintes de mucoviscidose. En offrant entre autres de l'information, un soutien social, financier et pratique. L'association défend les intérêts des patients muco et se mobilise afin de sensibiliser le gouvernement à leur situation.