Bien sûr, cette question, nous l’avons posée au principal intéressé : Rodrigo Beenkens en personne. La saison cycliste est actuellement au point mort. Elle fut longue et fructueuse pour nos couleurs. Le journaliste de la RTBF a pu s’en donner à cœur joie avec les nombreuses victoires de Remco Evenepoel et de Wout van Aert. Sans oublier que c’était la dernière saison de Philippe Gilbert. Rodrigo est considéré comme le « Monsieur Vélo » de la télévision en Belgique francophone mais il est aussi un incontournable médiatique dans le football. Son sérieux et son niveau d’expertise n’ont jamais été remis en question.

« Allô Rodrigo ? ». L’homme répond. C’est bien sa voix reconnaissable parmi toutes les autres. On le connaît affable et passionné. Le Bruxellois a troqué son vélo pour botter en touche. « Je suis désolé, Pierre, je ne ferai pas de commentaire ». On sent l’homme embarrassé car il aime parler mais, là, après plusieurs tentatives, c’est toujours un « non » poli. Pourquoi n’est-il pas au Qatar ou à tout le moins dans un studio foot à Reyers ? Il ne nous le dira pas.

Il ne nous dira pas non plus que cela aurait été la neuvième Coupe du monde d’affilée qu’il présente. Il a commencé en 1990 avec le Mondial en Italie. Amateur de records en tout genre, Rodrigo en aurait battu un fameux s’il avait travaillé sur ce Mondial 2022 : celui d’une légende de la RTBF et lui-même bruxellois : Arsène Vaillant. L’ancien joueur d’Anderlecht s’était reconverti en commentateur sportif à la RTB(F). On n’a pas pu le vérifier mais il aurait suivi, lui aussi, huit coupes du monde d’affilée : de 1958 en Suède à celle, diabolique, de 1986 au Mexique. Rodrigo Beekens a commenté les quatre dernières finales du Mondial. De 2006 à 2018.

Nous avons enquêté sur ce qui ressemble à une « mise à l’écart ». Nous avons parlé à de nombreux spécialistes. Des gens qui connaissent bien la « maison » Reyers et le milieu. Tous ont demandé l’anonymat. Que nous respectons, bien évidemment.