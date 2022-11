Gauthier, de Waterloo, doit payer deux amendes après avoir été verbalisé par deux radars tronçons placés en enfilade, sur l’autoroute Bruxelles-Liège: «C’est abusif, je me demande où est la pédagogie là-dedans!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les navetteurs de la E40 Bruxelles-Liège, un peu trop généreux avec la pédale de gaz, doivent avoir vécu la même mésaventure survenue à Gauthier.

Me Bruno Gysels, spécialiste en roulage. - DR

Cet automobiliste de Waterloo, âgé de 26 ans, a été verbalisé le même jour, quasi à la même heure et au même endroit pour un double excès de vitesse. « J’ai d’abord cru qu’ils s’étaient trompés mais non, quand j’ai lu le détail des bornes kilométriques, j’ai dû me rendre à l’évidence : j’ai été verbalisé par deux radars tronçons différents qui se situent juste l’un derrière l’autre, en enfilade, collés l’un à l’autre ».