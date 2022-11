Jean-Denis Lejeune (Les Engagés) arrête la politique: «Je ne serai plus candidat en 2024, je ne veux plus être le faiseur de voix qui n’a jamais rien»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean-Denis Lejeune et la politique, clap de fin. Actuel conseiller communal à Flémalle et conseiller provincial, il a décidé d’achever ses mandats mais ne compte plus de représenter.

« Je ne me représenterai pas aux communales. Je resterai conseiller jusqu’aux élections d’octobre 2024, mais je n’irai pas plus loin », nous confie Jean-Denis Lejeune, depuis le Kénya où il développe un énième projet humanitaire grâce à son association Objectif Ô.