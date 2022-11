Ancien Bâtonnier du barreau de Verviers, Jean de Beer de Laer est décédé

Jean de Beer de Laer était un avocat bien connu en région verviétoise. Il faut dire qu’il aura été Bâtonnier du barreau de Verviers durant les années 90. S’il a arrêté son métier voici quelques années seulement, il aura toujours été passionné par celui-ci.

Sa santé a fortement décliné récemment et il est décédé à l’âge de 88 ans. Certains de ses collègues n’ont pas hésité à lui rendre hommage. Notamment Nicolas Petit qui a repris le bureau d’avocats de Jean de Beer de Laer. « C’était un homme extrêmement gentil et qui a toujours été très actif », souligne Me Petit. « Il a plaidé au palais durant longtemps et n’a arrêté que son métier juste avant le covid. C’est quelqu’un de reconnu pour ses capacités exceptionnelles en termes d’implication et d’écoute. Nous avons un métier où l’on agit souvent dans l’urgence. Jean était quelqu’un de très actif et très disponible car il savait écouter ses confrères, les clients… Ces derniers demandaient régulièrement de ses nouvelles quand il venait au bureau. Il aura vraiment travaillé jusqu’au bout et aura voué une grande passion à son travail. Il y a mis beaucoup d’énergie toute sa vie. C’est une grande perte pour le barreau de Verviers. »