L’ISPPC condamnée à payer 700.000 euros à son ancien directeur général des hôpitaux, Philippe Lejeune

Printemps 2017. L’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, qui chapeaute entre autres Marie Curie et Vésale, se retrouve prise dans une véritable tempête juridico-médiatique. Son ex-directeur général des hôpitaux Philippe Lejeune, par ailleurs mayeur PS de Merbes-le-Château, est alors propulsé au centre de nombreuses attentions. La divulgation de son salaire, environ 330.000 euros par an, suscite un certain émoi, aussi bien dans le monde politique qu’au sein de la population. Surtout qu’un avis juridique, sollicité par l’ISPPC auprès d’un bureau d’avocats, estime les conventions entre les deux parties illégales.

Il y a également le désormais célèbre « ratagate », avec l’utilisation des cuisines de l’intercommunale dans le cadre du repas de bourgmestre de Philippe Lejeune. Le tout sans oublier l’usage d’un véhicule loué à l’ISPPC, dont la facturation tardive génère quelques commentaires…

Déjà un non-lieu

Tout cela précisé, Philippe Lejeune a toujours eu droit à la présomption d’innocence et n’a jamais été inculpé. Mieux ! Il a depuis lors bénéficié d’un non-lieu sur toute la ligne, à la demande du parquet qui s’était penché sur cette affaire, et il vient aujourd’hui de remporter une nouvelle victoire.