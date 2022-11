Gros chantier à Dison entre l’ancien Aldi et la rue qui monte jusqu’à Andrimont

En gros, il s’agit de toute la voirie depuis le rond-point de l’ancien Aldi en face du Tremplin jusqu’à Andrimont. C’est une route fort fréquentée où il est déjà difficile de circuler aux heures de pointe. Et avec ces travaux, cela promet des complications pour les riverains et autres automobilistes. Mais il faudra bien s’en accommoder durant quelques semaines car ce sont des travaux qui doivent être impérativement faits. « On doit absolument procéder à la réfection de toute la voirie car cela fait des années qu’elle n’a plus été changée », explique Véronique Bonni, la bourgmestre de Dison. « Nous avons mis en place différents itinéraires de déviation afin de pénaliser le moins possible la population et les automobilistes. On risque pourtant d’avoir quelques désagréments surtout que les gens sont vite nerveux. Cela ne devrait pourtant pas durer trop longtemps et on espère avoir fini ce chantier pour Noël. »