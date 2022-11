Déduire des impôts ses excès de vitesse, certains le font, mais est-ce bien légal? «Les frais ne doivent pas être démesurés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Yvon un lecteur liégeois n’en revient pas et a demandé notre avis via le bouton « Alertez-nous » de sudinfo.be : « Un ami m’a dit qu’il déduit de ses impôts tous ses excès de vitesse. Est-ce légal ? ». Nous avons vérifié auprès de l’intéressé. « Oui, je transmets toutes mes contraventions au comptable pour qu’il en tienne compte dans le calcul des frais réels pour les impôts. Je roule beaucoup pour le travail. Et je n’ai jamais eu de souci jusqu’à présent. Je connais bien quelqu’un qui déduit lui son abonnement à Netflix », confirme Damien, l’ami d’Yvon.