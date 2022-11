Toujours pas d’accord européen attendu ce jeudi sur le plafonnement des prix du gaz: «La balle reste dans le camp de la Commission»

Ce mécanisme, défendu depuis plusieurs mois par la Belgique, serait activé automatiquement dès que le prix du gaz sur le TTF dépasse un certain plafond. Mais ce plafond n’a pas encore été déterminé, et d’autres paramètres importants manquent toujours.

D’autres propositions débattues

La réunion ministérielle de jeudi sera l’occasion pour les ministres de débattre aussi deux autres propositions de la Commission, déjà plus élaborées. L’une doit permettre aux États membres et aux entreprises énergétiques de participer à des groupements d’achats sur le marché du gaz, tout en fixant un cadre de solidarité entre les Vingt-sept en cas de pénurie d’approvisionnement, et de lancer l’élaboration d’un nouvel indice de prix pour le gaz naturel liquéfié (GNL), complémentaire au TTF. L’autre proposition doit permettre d’accélérer les procédures d’autorisation des infrastructures d’énergie renouvelable, en particulier les panneaux solaires.