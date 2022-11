La commune de Remicourt offre des places de cinéma à ses jeunes de moins de 19 ans : « Fin des demandes le 9 décembre »

Depuis ce 17 novembre 2022, les jeunes de moins de 19 ans qui habitent sur la commune de Remicourt peuvent demander une place de cinéma qu’ils recevront gratuitement. « L’objectif est de faire plaisir aux jeunes en cette fin d’année », développe Guy Lecomte, échevin de la jeunesse. Les demandes peuvent être formulées jusqu’au 9 décembre. « Tous les jeunes de moins de 19 ans peuvent faire une demande. On offre une place pour le jeune et une deuxième place pour un accompagnant. Si deux jeunes d’une même famille font la demande, il n’y aura qu’une seule et unique place pour l’accompagnant », précise l’échevin.

300 demandes Pour recevoir ses tickets de cinéma, il faut les solliciter par mail à l’adresse guy.locomte@remicourt.be en mentionnant le nom, le prénom et l’adresse du jeune ainsi que le nom de la personne qui l’accompagne. Les places n’auront pas de date d’expiration. « Une fois que les gens recevront leurs places, ils pourront aller au cinéma quand ils le souhaitent pour choisir le film qu’ils préfèrent. Je sais que d’ici quelques semaines, Avatar 2 va sortir, c’est une des possibilités. Seul le cinéma est imposé, nous offrons des places pour aller aux Variétés à Waremme car c’est un petit cinéma proche de notre commune et on tenait à les soutenir », affirme Guy Lecomte.