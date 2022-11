Fermeture de la rue Basse-Marihaye à Seraing pour raisons de sécurité: des déviations mises en place

En octobre dernier, la Ville de Seraing annonçait – via son site internet – des travaux importants dans la rue Basse-Marihaye, pour des raisons de sécurité.

Le chantier, qui a débuté le 17 octobre dernier et qui a engendré la réduction de ladite rue à une seule bande de circulation, n’est toujours pas terminé. Et pour cause !