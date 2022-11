Angélique, 30 ans d’expérience, et ses collègues du Makro de Lodelinsart, ont le cœur gros: «On vient travailler sans savoir si on sera payés à la fin du mois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi, Angélique Hercot, comme ses collègues – ils sont 190 à Lodelinsart –, a le cœur gros. « On vient travailler sans savoir si on sera payés à la fin du mois. Il y a de nombreux malades. Beaucoup d’entre nous pleurent. C’est une page de vie qui se tourne. Nos clients aussi sont tristes. Les plus anciens nous sont fidèles depuis 30 ans. Makro, c’était une institution à Charleroi. Tout le monde connaît… »

L’ambiance est très lourde chez Makro. - C.H.

Angélique Hercot, 47 ans, est aussi une employée en colère ! Elle a donné 30 ans de sa vie à Makro.