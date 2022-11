Assassinat de Samuel Paty: un rapport d’enquête décrit la «vive inquiétude» de Samuel Paty avant les faits

L’enquête sur Samuel Paty a établi la «vive inquiétude ressentie» par le professeur avant son assassinat le 16 octobre 2020 dans les Yvelines «devant l’ampleur et l’agressivité de la polémique» qui le visait, selon un rapport d’enquête dévoilé par Le Parisien lundi et consulté par l’AFP.

Il avait pris connaissance de la polémique visant le professeur quelques jours plus tôt via les réseaux sociaux, où avaient été diffusées des vidéos de Brahim Chnina, le père d’une collégienne visée par une exclusion pour indiscipline et qui prétendait avoir assisté au cours, et du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui.