Venez réparer vos objets lors de la première édition du Repair Café de Marchin

Vous avez un don pour réparer les objets ? Vous souhaitez venir en aide à la mise en place de ce nouveau projet ou vous avez un objet défaillant ? N’hésitez plus, rendez-vous ce samedi à l’espace Coworking au 1er étage de la bibliothèque (Place de Belle-Maison, 2) pour le petit électro et l’informatique et à la Maison des Solidarités (Place de Belle-Maison, 14) pour les vélos et le petit mobilier à l’occasion de la première édition du Repair Café de Marchin.

De 13h à 17h, les bénévoles vous attendent pour vous aider à réparer vos couteaux, roues de vélos, etc. Ce projet est mené par le « Coworking by bibliothèque », le CPAS de Marchin, le service environnement et OYOU.