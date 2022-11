Damn Good, bientôt un établissement de café de qualité au cœur de Bruxelles: les Bruxellois derrière le projet lancent un appel aux dons

Damn Good, c’est le projet de quatre Bruxellois : Éléonore, Louise, Pierre et Paul. Damn Good, c’est un établissement axé sur le bon café qui va ouvrir ses portes début 2023 à quelques pas de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. « Avec Paul, on se connaît depuis très longtemps. Et depuis déjà sept ans, on se dit que ça serait bien d’ouvrir notre propre établissement car on aime bien tous les deux le bon café. Au cours de notre périple professionnel, on a rencontré Louise et Pierre. On s’est dit qu’on pourrait voir plus grand », explique Éléonore.