La boulangerie Dumont de Vencimont, qui avait dû fermer à cause de ses factures énergétiques, est sauvée: la société Vents d’Houyet prendra en charge une partie de ses factures d’énergie

Pascale Dumont et son mari avaient déjà fait des démarches pour trouver d’autres sources de revenus. Et puis, la bonne nouvelle est arrivée pour ce couple qui tient la boulangerie Dumont, dans le village de Vencimont (Gedinne) « C’est inespéré et ça fait tellement de bien ! », s’exclame Pascale, qui parvient encore difficilement à imaginer que son commerce est sauvé. Cette petite boulangerie avait en effet beaucoup fait parler d’elle en septembre dernier, lorsque ses patrons avaient annoncé sa fermeture à cause des factures d’énergie qui étaient devenues impayables.