Un rallye des «6 heures de Courtrai» spectaculaire, et très suivi en terres mouscronnoises (photos)

Que ce soit sur le site Lavano dès le samedi soir, sur la Grand-Place de Mouscron, ou encore sur le bord des routes de campagne dimanche, et ce malgré une météo souvent automnale, les spectateurs étaient ravis du spectacle. Et les pilotes se sont régalés !

« Nous sommes venus en famille dès le samedi avec ma femme Deborah et nos deux enfants, Océane et Kylian. Et je suis là avec mon fils ce dimanche » souriait Wesley, un Dottignien fan de belles mécaniques et qui pratique, de temps à autre, le stock-car. « C’est assez spectaculaire de les voir passer près de nous à cette vitesse, sur de si petites routes. Et la sécurité est optimale, c’est top ».