Soss vallées râle contre le rallye

Les habitants de l'Ardenne et d'autres régions subissent des nuisances considérables dues à un grand nombre de motocyclistes, d'amateurs de sport automobile et de pilotes de rallye qui rendent ce cadre paisible dangereux avec leurs véhicules bruyants et rapides. Bien sûr, les riverains pensent que c'en est assez.

Nous vivons dans l'une des vallées les plus naturelles et les plus belles de toute la Belgique : la vallée de la Lienne. Des plantes et des animaux rares y ont élu domicile. Il en découle une réglementation qui rend difficile d'y construire ou d'y organiser quoi que ce soit. Il faut un permis pour le moindre poulailler. Le camping en forêt n'est pas autorisé. Les scouts ne sont plus autorisés à faire du feu. Et ainsi de suite.