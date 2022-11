Les maisons de détention tardent à se concrétiser: Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, envisage à présent la piste du préfabriqué

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est l’un des grands projets du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) : créer 15 maisons de détention sur le pays d’ici la fin de la législature (fin 2024). Une maison de détention est une petite prison, de 20 à 60 places, à taille humaine, destinée à accueillir les condamnés à de petites peines. Ce projet vise à mieux encadrer les primodélinquants, à leur éviter les grosses prisons (parfois considérées comme des écoles du crime) et aussi à désengorger les prisons qui souffrent de surpopulation. On comptait la semaine dernière 11.266 détenus pour 9.500 places… Dans le même temps, le ministre de la Justice a lancé l’exécution des courtes peines : depuis septembre, les condamnés (de 2 à 3 ans de prison) sont envoyés derrière les barreaux, alors qu’ils étaient jusqu’alors systématiquement placés sous bracelet électronique. Bref, il faut de la place et la nouvelle prison de Haren, sous-utilisée à ce stade, ne va pas tout régler.