Jacqueline Galant maintient le Père Fouettard noir à Jurbise: «J’ai vu la polémique et ça me désole qu’on ait ce genre de débat» (vidéo)

Quand nous lui avons proposé une interview croisée avec Père Fouettard en tenue, Jacqueline Galant n’a pas hésité une seconde et n’a eu aucun doute sur le fait que M. Fouettard accepterait lui aussi l’exercice. Nous avons rendez-vous dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. M. Fouettard s’appelle en réalité Morgane. Après s’être changé, il nous livre une précision importante. « Je n’ai pas mon maquillage noir habituel. D’habitude, il est encore plus couvrant que ça ».

Plus que jamais, j’ai envie de perpétuer les traditions et de faire jouer la magie.

J’ai vu la polémique et ça me désole qu’on ait ce genre de débat. J’ai un petit garçon de 5 ans et quand il voit saint Nicolas et Père Fouettard arriver il est tout content. Nous à Jurbise, on veut perpétuer la tradition pour les enfants.

Père Fouettard, est-ce que vous êtes forcé par la Bourgmestre ou vous le faites de bon cœur.

De bon cœur.

Dans la vie vous êtes couvreur, vu les polémiques est-ce que c’est un rôle facile à endosser ?

Dans cette entité, oui. Ça choque plus de voir saint Nicolas tout seul. Dans les écoles, saint Nicolas donne des cadeaux aux enfants sages et moi je donne aux autres un bout de charbon.

Vous aviez le visage complètement noir, vous pouvez décrire votre maquillage ?

Je suis tout noir parce que je passe dans les cheminées. je suis sale. Ce n’est pas une couleur de peau. Je serai donc présent le 4 décembre à Herchies et le 11 dans le cortège de Jurbise.

Mme Galant, dans un pays qui a eu un passé colonial discutable, qui revisite son histoire, s’excuse auprès des autorités congolaises, etc., vous ne pouviez pas lui demander d’atténuer le maquillage ?

Vous ne trouvez pas qu’on crée des polémiques ou il n’y en a pas ? Vous pensez qu’un enfant de 0 à 10 ans pense à cela. Laissons nos enfants rêver et imaginer. Bientôt on va dire que le Père Noël ne peut plus être gros parce qu’on ne peut pas se moquer des gros.

Est-ce que le passé colonial fait partie du débat pour vous ?

Ce n’est pas la même conversation. Vous n’allez pas parler du passé colonial aux petits bouts. Comme pour le sauvage à Ath, je suis pour maintenir nos traditions ancestrales.

Permettez-moi d’être franc. Est-ce que vous êtes une provocatrice Mme la Bourgmestre ?

Non, je veux défendre les traditions et répondre aux demandes des citoyens. Dans l’entité, je n’ai jamais eu une seule remarque.

Vous faites parties de ceux et celles qui demandent qu’on enlève les statues de Léopold II ?

Non je ne suis pas pour refaire l’histoire. Il y a d’autres priorités en temps de crise énergétique.

Vous avez expliqué la polémique à votre fils ?

Non pas du tout. Tout cela c’est la magie des enfants comme Madame la cloche.