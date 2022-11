«Star Academy», le retour gagnant que personne n’attendait: voici les secrets de la réussite de la mythique téléréalité

Le château de la « Star Academy » fermera déjà ses portes ce samedi soir à l’issue de la finale qui opposera les quatre finalistes, Anisha, Enola, Léa et Louis. L’un d’entre eux remportera un chèque de 100.000 euros et un album enregistré chez Sony Music France. Six semaines, c’est peu, surtout si l’on compare aux 12 à 16 semaines des précédentes saisons. À peine s’attache-t-on aux candidats que le feuilleton est déjà terminé. TF1 n’a pas voulu prendre trop de risques en relançant son programme phare. Le succès serait-il au rendez-vous ? Certains y croyaient, d’autres, en majorité, misaient plus sur un échec. À quelques jours de la finale, il faut l’admettre, le retour de la « Star Ac » est une vraie réussite pour TF1.

Alors, d’accord, il n’y a plus les prestigieux invités des débuts, mais l’alchimie fonctionne encore. Il suffit de regarder les audiences qui cartonnent en France : entre 3,5 et 5 millions de téléspectateurs à chaque prime et environ 2 millions pour chaque quotidienne. Le succès est évident en Belgique également : plus de 450.000 personnes regardent le prime et près de 200.000 la quotidienne. La « StarAcmania » est bel et bien de retour.

Pourquoi ça a marché ? Le confinement pendant la période Covid a provoqué un mélange de nostalgie et de mélancolie chez les trentenaires mais pas que vu l’engouement du télécrochet qui déferle sur les réseaux sociaux. « Les jeunes actuels ont une fascination pour les années 2000, on voit dans la musique ou dans la mode. TF1 a donc surfé là-dessus. Il y a encore le téléphone rouge par exemple, objet mythique des premières saisons », résumait la journaliste Constance Vilanova sur le plateau de « C médiatique », sur France 5.

Mais surtout, la version 2022 de la « Star Ac » n’est pas ringarde, contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer. TF1 a réussi un coup de maître en reprenant les codes des éditions précédentes, notamment le mythique château. Sans oublier la présence presque indispensable de Nikos Aliagas. « La Star Academy ne laisse personne indifférent. Quand je suis arrivé pour la première fois, je ne savais pas trop où j’allais. J’ai grandi et gagné en maturité au fil des saisons », déclare la figure historique du programme. Sans lui, la Star Ac n’aurait pas eu la même saveur, c’est une certitude. Un casting de qualité Le casting est une réussite. Les élèves ne sont pas stéréotypés, ils sont naturels et attachants. Ils ont des défauts, ils ont des doutes, ils ne savent pas tous bien chanter mais travaillent dur. Ils ne se soucient pas de leur apparence devant la caméra et restent naturels quand on leur demande de se livrer dans le fameux confessionnal. Franchement, c’est un contraste frappant avec ce que nous avons l’habitude de voir dans les émissions de téléréalité, comme « Les Cinquantes » ou « La Villa des cœurs brisés ». Endemol, la boîte de production, a également voulu changer tout le corps professoral du château. La plupart des nouveaux profs sont parvenus à trouver leurs repères. Yanis Marshall, le prof de danse, est à la fois drôle et sévère avec les élèves. Ses tenues atypiques aux primes font désormais de lui une figure incontournable du show. Adeline Toniutti et son phrasé « Hey man, hey man, don’t you feel that » ont même fait oublier la personnalité atypique d’Armande Altaï, tandis que Laure Balon fait parler son excentricité, quitte à parfois perdre le contrôle. Mention spéciale à Michael Goldman qui occupe certainement le rôle le plus important de la saison. Si son côté réservé pouvait interloquer au début, le directeur brille désormais par un franc-parler qui fait mouche. Cette « Star Academy » de 2022 marque aussi le retour de la téléréalité d’antan, à savoir l’enfermement des candidats mais aussi l’instantanéité du programme : les quotidiennes diffusent chaque jour le contenu de la veille. Mieux encore, les téléspectateurs abonnés à MyTF1 Max, peuvent suivre en direct presque tout ce qui se passe au château. Abandonné ces dernières années au profit des programmes mis en boîte, ce flux apporte un grain de folie aux amateurs du genre et permet une transparence assez inédite dans l’histoire des shows à la française qui sont désormais tournés des mois à l’avance, à l’étranger. Les stars absentes Cela dit, tout n’est pas parfait dans ce come-back à commencer par les invités des primes. TF1 a bien eu du mal à faire venir des stars internationales sur son plateau de La Plaine Saint-Denis. Où sont passés les Mariah Carey, Rihanna et Elton John des précédentes saisons ? Même le « parrain » de la promotion, Robbie Williams, ne sera présent que lors de la finale de samedi. Il faut dire que la télévision a bien changé. Il y a 15 ans, une présence en télé était indispensable pour vendre des disques et des places de concert. Aujourd’hui, les grandes figures de la scène mondiale se focalisent désormais sur le streaming et leurs réseaux sociaux.