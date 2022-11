Elin, 4 ans, est inconsolable depuis qu’elle a perdu son doudou Apie dans le train pour Bruxelles: «Ils faisaient tout ensemble»

Sur Facebook, Sytske a fait part de la détresse de sa fille Elin, âgée de 4 ans. La maman raconte qu’avec sa fille, elles visitaient ses parents aux Pays-Bas, mais qu’un petit drame s’est passé sur le retour. En effet, le sac qu’elle avait et qui contenait toutes leurs affaires aurait été volé.

Et si la valeur matérielle des affaires de la maman de 38 ans n’est pas réellement un problème, parmi elles se trouvait une peluche de lapin qui appartenait à Elin : « Ma fille est inconsolable. Le sac contenait une belle veste Adidas et une crème de jour très chère, mais c’est la peluche qui est la plus grande perte. Voir Elin pleurer pour son doudou me déchire, elle l’a depuis qu’elle est née. Ils faisaient tout ensemble. »