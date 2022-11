Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’an prochain, les Wallonnes et Wallons qui achètent un bien destiné à être leur résidence principale pourront payer moins de droits d’enregistrement. Comment ? En doublant l’abattement fiscal. La mesure, proposée par le ministre des Finances, Adrien Dolimont, vient de franchir une première étape, avec une adoption du texte en première lecture par le gouvernement wallon.

En Belgique, vous payez des droits d’enregistrement qui correspondent à un pourcentage de la valeur d’un bien. En Wallonie et à Bruxelles, c’est 12,5 %. En Flandre, c’est 3 % en cas d’achat d’une habitation unique servant de logement familial. Grâce à un abattement, vous réduisez le montant sur lequel les droits sont enregistrés. Si l’abattement est de 20.000 euros, et que la maison vaut 200.000 euros, vous payerez donc, en Région wallonne, 12,5 % de 180.000 euros et non de 200.000.

La réforme prévoit de le faire passer de 20.000 à 40.000 euros, jusqu’à une valeur d’acquisition de 350.000 euros. Ensuite il diminuera progressivement pour retrouver son niveau de 20.000 euros à 500.000 euros. Pour une maison de 425.000 par exemple, on sera donc à 30.000 par exemple.